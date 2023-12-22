В МИД РФ оценили теракт в Балтийском море и желание ЕС иметь ядерное оружие.

Руководство Евросоюза оказалось не в состоянии защитить газопровод "Северный поток" в акватории Балтийского моря. В связи с этим обстоятельством способность региона распоряжаться ядерным оружием вызывает серьезные сомнения у Москвы. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе

Я мало сейчас найду еесовских, западных политиков, которые придя к власти держали бы слово, данное своим избирателям, реализовывали те концепции, которые представляли в качестве выбранных программ. Это самая большая проблема. Говорится об одном, потом делается другое. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что заместитель председателя Европейского парламента, кандидат на выборах в Европейский союз от правящей социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барли говорила журналистам о том, что темой дискуссии в Брюсселе может стать формирование собственного ядерного щита для региона.

Захарова о потомках нацистов в руководстве стран НАТО: разветвленный спрут.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik