Захарова о потомках нацистов в руководстве стран НАТО: разветвленный спрут

Никто не может изменить прошлое своей семьи, однако каждый человек может дать правильную оценку действиям предков. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе прокомментировала историю, связанную с немецким министром по иностранным делам Анналены Бербок. В МИД РФ пояснили, что сейчас в руководстве стран НАТО есть множество тех лиц, которые происходят из семей нацистов. Гостья СМИ уверена, что эти личности были приведены к власти не случайно.
Кем гордится Анналена Бербок? Она же описывает, почему она гордится дедом, она гордится тем, говорит глава МИД ФРГ, что он был защитником своей страны зимой 1945 года. <...> Если он был защитником Германии, то понятно, от кого он защищался...
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова: ответ РФ на изъятие Западом активов будет крайне жестким.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
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