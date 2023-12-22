Захарова о потомках нацистов в руководстве стран НАТО: разветвленный спрут

В МИД РФ оценили слова Анналены Бербок.

Никто не может изменить прошлое своей семьи, однако каждый человек может дать правильную оценку действиям предков. Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе прокомментировала историю, связанную с немецким министром по иностранным делам Анналены Бербок. В МИД РФ пояснили, что сейчас в руководстве стран НАТО есть множество тех лиц, которые происходят из семей нацистов. Гостья СМИ уверена, что эти личности были приведены к власти не случайно.

Кем гордится Анналена Бербок? Она же описывает, почему она гордится дедом, она гордится тем, говорит глава МИД ФРГ, что он был защитником своей страны зимой 1945 года. <...> Если он был защитником Германии, то понятно, от кого он защищался... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: ответ РФ на изъятие Западом активов будет крайне жестким.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik