Захарова: сообщения о плохом обращении с осужденными в РФ Уиланом и Ридом безосновательны

В МИД полагают, что Вашингтон хочет сделать из заключенных "политических жертв".

Мария Захарова заявила о том, что сообщения о плохом обращении с осужденными в РФ Полом Уиланом безосновательны. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила на еженедельном брифинге в Москве. Чиновница уточнила, что американец отбывает наказание в мордовской колонии Его состояние медики оценивают как удовлетворительное, ему оказывается необходимая помощь.

Якобы ему не предоставляются в должной мере медицинские услуги, он якобы заболел в колонии, у него высокая температура, и помощь ему не оказывается. Не первый раз подобные заходы делаются, и как и раньше, так и сейчас они не находят подтверждения Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД подчеркнули, что за сообщениями про Пола Уилана Москва видит попытку США сделать из него политическую жертву. Аналогичная ситуация, по словам Захаровой, складывается и в отношении осужденного Тревора Рида.

Задумка абсолютно провальная, если в этом состоит суть информационной кампании. Оба осуждены за дело, по серьезным уголовным статьям и будут сидеть назначенный им судом срок Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, что ранее Пол Уилан связался с родителями и рассказал, что не может позвонить в американское посольство, хотя болеет. Он уточнил, что принимает антибиотики, а другие заключенные делятся с ним другими безрецептурными лекарствами, которыми могут.

МИД готов работать с новой администрацией США по спасению ядерной сделки.