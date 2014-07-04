В МИД России рассказали о приоритетной задаче в контактах с Вашингтоном.

Возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном стало бы символом налаживающегося взаимодействия между странами. Соответствующее заявление сделала журналистам информационного агентства "РИА Новости" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Чиновница указала СМИ, что наше руководство в приоритетном порядке поставило вопрос о скорейшем возобновлении прямого воздушного сообщения

... но, главное, оно было бы с воодушевлением воспринято гражданами двух стран, это если говорить дипломатическим языком, а так, я думаю, что люди бы вздохнули с облегчением. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что X Восточный экономический форум запланирован в период с третьего по шестое сентября в городе Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ключевой темой мероприятия в текущем году станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".

