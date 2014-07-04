В МИД России напомнили о договоренностях, которые еще не выполнены.

Сроки нового раунда переговоров между московской и киевской делегациями зависят от выполнения договоренностей, достигнутых специалистами на предыдущих встречах по мирному урегулированию регионального конфликта. Соответствующее заявление сделала журналистам информационного агентства "РИА Новости" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году.

Что касается сроков, то сроки нового раунда зависят, конечно, от хода выполнения договоренностей, которые были достигнуты на предыдущих встречах, рассмотрении киевским режимом наших предложений, которые выдвигались в ходе переговорных треков. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что X Восточный экономический форум запланирован в период с третьего по шестое сентября в городе Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ключевой темой мероприятия в текущем году станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".

Захарова прокомментировала решение Литвы о восстановлении болот на госгранице.

Фото: МИД России