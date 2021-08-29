Захарова раскритиковала позицию Запада по ситуации в Афганистане

По ее словам, Запад не стал делать выводы из миграционных кризисов на примере Сирии и Ливии.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает неординарной позицию стран Запада по Афганистану. Своим мнение по этому поводу она поделилась в эфире Youtube-канала "Соловьев Livе".

По мнению Захаровой, Запад формулирует свою позицию таким образом, что "из сложившейся ситуации надо сделать выводы".

Это очень позиция неординарная, учитывая, сколько возможностей сделать выводы у наших партнеров было за последние 10, 15, 20 лет. У нас в русском языке есть прекрасная пословица, кто на чьих ошибках учится. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она напомнила, что российские власти на протяжении долгого времени предупреждали Европу о негативных последствиях насильственной "демократизации" востока. По слова Захаровой, Запад не стал делать выводы из миграционных кризисов на примере Сирии и Ливии.

Ранее Захарова посоветовала Североатлантическому Альянсу решить собственные проблемы, прежде чем предпринимать попытки по спасению мира.По ее мнению, блок НАТО потерял ориентацию в пространстве, а также давно сдал лидирующие позиции на международной арене, однако, все еще хочет находиться на первом месте среди главных сил обеспечения безопасности на мировом уровне.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE