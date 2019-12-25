Захарова посоветовала НАТО решить собственные проблемы перед спасением мира

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала Североатлантическому Альянсу решить собственные проблемы, прежде чем предпринимать попытки по спасению мира. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.
Ранее генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг заявил, НАТО не допустит угрозы со стороны террористов в отношении альянса с территории Афганистана. Кроме того, он подчеркнул, что в настоящее время неизвестно количество единиц техники и вооружения, которые были уничтожены при уходе из Афганистана.
План для НАТО очевиден: заняться решением собственных проблем, обновить теоретическую базу и практический подход, а затем уже задумывать спасение Вселенной.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
По ее мнению, Североатлантический Альянс потерял ориентацию в пространстве, а также давно сдал лидирующие позиции на международной арене, однако, все еще хочет находиться на первом месте среди главных сил обеспечения безопасности на мировом уровне.
Ранее в СМИ появилась информация, что директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс провел тайную встречу с одним из лидеров и главой политического офиса движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ) Абдулом Гани Барадаром. Возможно, они обсуждали вопрос о продлении сроков эвакуации американцев и их союзников с территории Афганистана.
Фото: Instagram / mzakharovamid
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