СМИ: глава ЦРУ тайно встретился с лидером "Талибана"*

Предметом переговоров могло быть продление сроков эвакуации американцев и их союзников из Афганистана.

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильям Бернс провел тайную встречу с одним из лидеров и главой политического офиса движения "Талибан"* Абдулом Гани Барадаром. Об этом информирует американская ежедневная газета The Washington Post.

По данным СМИ, встреча прошла в Кабуле 23 августа, что стало первыми переговорами между представителем США и боевиков после захвата власти Афганистана последними. В ЦРУ отказались от комментариев по поводу встречи. Возможно, предполагает издание, речь могла идти о продлении сроков эвакуации американцев и их союзников с территории Афганистана.

Напомним, днем ранее представитель движения "Талибан"* Сухейл Шахин заявил, что Соединенные Штаты и Британия обязаны отвести свои войска с территории Афганистана до 31 августа. Он подчеркнул, если страны откажутся эвакуировать военных или не смогут соблюсти предписанные сроки, то "это вызовет реакцию" со стороны боевиков.

Ранее советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что возможность переговоров Джо Байдена с талибами* пока не рассматривается.

Фото: pixabay.com

"Талибан"* (талибы*) - террористическая организация, запрещена в РФ