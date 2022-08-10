Захарова прокомментировала реакцию Белого дома на обыск в поместье Трампа

В МИД РФ указали на то, что администрация США 18 раз отказалась отвечать на брифинге со СМИ об обысках в поместье экс-президента.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию Белого дома на обыск в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа. В эфире радиостанции Sputnik дипломат подчеркнула, что сотрудники администрации при лидере Джо Байдене "не могут прожить и дня", не реагируя на события, которые происходят в других частях мира. При этом они отказываются давать оценку и отвечать на вопросы журналистов, которые касаются обысков экс-главы США.

Мария Захарова посоветовала Карин Жан-Пьер и ее коллегам в дальнейшем не комментировать решения национальных Минюстов сувренных государств.

Захарова: блокировка Twitter-аккаунта МИД РФ сыграла нам на руку.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik