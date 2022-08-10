Захарова: блокировка Twitter-аккаунта МИД РФ сыграла нам на руку

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что блокировка Twitter-аккаунта (нежелательная соцсеть в России) МИД РФ, ведущегося на английском языке, сыграла Москве на руку. Соответствующее заявление дипломат сделала в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik.

Это даже сыграло на руку, потому что все узнали, что состоялся брифинг в Министерстве обороны, на котором рассказывалось о возможной причастности американских официальных структур к проблематике ковида и всему, что происходило.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ