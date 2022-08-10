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Захарова: блокировка Twitter-аккаунта МИД РФ сыграла нам на руку

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В МИД России рассказали о том, как ситуация "помогла" организовать брифинг в Минобороны.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова считает, что блокировка Twitter-аккаунта (нежелательная соцсеть в России) МИД РФ, ведущегося на английском языке, сыграла Москве на руку. Соответствующее заявление дипломат сделала в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik.

Это даже сыграло на руку, потому что все узнали, что состоялся брифинг в Министерстве обороны, на котором рассказывалось о возможной причастности американских официальных структур к проблематике ковида и всему, что происходило.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
 

Теги: twitter, мария захарова, мид, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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