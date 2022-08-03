Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что Косово является территорией, где людей заживо препарировали и лишали внутренних органов с целью продать их людям на Западе. По ее словам, на Западе стояли в очереди на операции по пересадке этих органов.
И они эти органы начали получать тогда, когда Косово превратилось в страшную черную дыру, в которой исчезали люди.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
Ранее Захарова заявила, что провокации США стали безумными и безудержными.
Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik
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