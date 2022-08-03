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Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов

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По ее словам, в Косово людей лишали органов с целью продать их на Западе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Косово территорией экспериментов "черных" трансплантологов. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что Косово является территорией, где людей заживо препарировали и лишали внутренних органов с целью продать их людям на Западе. По ее словам, на Западе стояли в очереди на операции по пересадке этих органов.

И они эти органы начали получать тогда, когда Косово превратилось в страшную черную дыру, в которой исчезали люди.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что провокации США стали безумными и безудержными.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: косово, мария захарова, мид россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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