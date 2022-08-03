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Захарова: провокации США стали безумными и безудержными

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Она считает, что Белый дом пытается отвлечь внимание от Украины и внутренних проблем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что провокации США стали безумными и безудержными. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Комментируя визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, дипломат подчеркнула, что таким образом Белый дом пытается отвлечь внимание от Украины и внутренних проблем. Захарова отметила, что США хотят "внести якобы новизну" в повестке.

Провокации США стали безумными и безудержными.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что США ни в грош не ставят своих партнеров.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид россии, провокации, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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