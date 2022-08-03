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Захарова: США ни в грош не ставят своих партнеров

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По мнению дипломата, Вашингтон готов жертвовать всем ради сиюминутной выгоды.

США ни в грош не ставят своих стратегических партнеров. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По мнению дипломата, Вашингтон готов жертвовать всем ради сиюминутной выгоды. Она подчеркнула, что речь также идет об американском реноме.

Если что-то еще оставалось из разряда хотя бы интересов США в частности в азиатском регионе, то это было уничтожено.

Мария Захарова, официальный пре

Ранее Захарова заявила, что Россия рассматривает возможный визит Пелоси на Тайвань как провокацию США.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид россии, партнеры, сша
Категории: Лента новостей, Новости России,

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