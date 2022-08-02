Захарова: РФ рассматривает возможный визит Пелоси на Тайвань как провокацию США

В МИД России рассказали о том, что США пытаются давить на Пекин.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Москва рассматривает возможный визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань как очередную провокацию со стороны Вашингтона. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках регулярного брифинга с журналистами в МИД РФ. Дипломат полагает, что американская сторона поставила перед собой задачу оказать давление на Китай.

Мы рассматриваем возможный, необъявленно реализуемый визит спикера Палаты представителей Конгресса США Пелоси на Тайвань как очередное провокационное действие администрации США, желающей оказать дополнительное давление на Пекин. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Россия рассчитывает на то, что тайваньская проблема будет урегулирована без ущерба для мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

МИД призвал мировое сообщество объективно оценить события в Еленовке.

Фото и видео: МИД России