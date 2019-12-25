МИД призвал мировое сообщество объективно оценить события в Еленовке

МИД России призвал мировое сообщество объективно оценить события в Еленовке. Во внешнеполитическом ведомстве РФ уточнили, что считают случай в обстрелом СИЗО с военнопленными на территории Донбасса военным преступлением, ответственность за которое лежит на киевском режиме и местных националистах.
Призываем международное сообщество дать принципиальную и объективную оценку преступлению украинских националистов в Еленовке… Верхом цинизма стало то, что несмотря на неопровержимые доказательства, киевские власти попытались обвинить в обстреле союзные силы России и республик Донбасса.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
По словам российского дипломата, очевидно, что изолятор в Еленовке был обстреляна со стороны ВСУ и западных кураторов. Мария Захарова добавила, что "нет никаких других вариантов". В МИД РФ полагают, что Киев испугался того, что пленные бойцы "Азова" раскроют общественности страшную правду о режиме президента Владимира Зеленского и методах ведения боя со стороны Украины.
Володин заявил о причастности США и Зеленского к обстрелу СИЗО в Еленовке.
"Азов" - запрещенная на территории России террористическая организация.
Фото и видео: МИД России
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