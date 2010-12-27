Россия ответит на притеснения журналистов за границей.

Мария Захарова пообещала "комплексный ответ" притесняющим Sputnik в Эстонии. Ранее дипломаты узнали о том, что в Таллине грозят российским журналистам уголовным преследованием. Об этом политик заявила во время эфира на телеканале "Россия-1" в передаче Владимира Соловьева.

В МИДе РФ считают, что такая реакция властей зависит от тех, кто на самом деле стоит за притеснениями. В отношении российской медиасреды уже не в первый раз вводятся препятствия в выполнении работы Ситуация обострилась осенью 2019 года

Тогда местные филиалы банков заморозили переводы средств, направленных на нужды бюро. Арендодатель уведомил о необходимости покинуть офисное помещение до конца февраля. Если агентство не прекратит трудовые отношения с журналистами из РФ, то власти грозят ему возбуждением уголовного дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

