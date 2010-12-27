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СМИ сообщили о роли Великобритании в преследовании журналистов Sputnik
Сегодня, 13:26
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lesjasap

СМИ сообщили о роли Великобритании в преследовании журналистов Sputnik

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В Москве видят в ситуации в Эстонии руку чиновников из Великобритании.

СМИ сообщили о роли Великобритании в преследовании журналистов Sputnik. Высокопоставленный чиновник из Москвы заявил, что за этими действиями стоят кураторы. Они контролируют ситуацию, которая разворачивается на территории Эстонии.

Власти королевства в последнее время предприняли ряд агрессивных действий в отношении СМИ из РФ

прокомментировал спикер

В частности, власти Британии вынудили российского собственного корреспондента покинуть Лондон. После этого власти не выдали визу одному из журналистов, а также регулярно отказывают в допуске на мероприятия. Создаваемые сложности являются намеренными, по словам источника. Россия собирается учесть этот опыт при введении ответных мер. Планируется, что они станут зеркальными.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов.

Теги: sputnik, великобритания, журналисты, преследование
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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