Их объяснили санкциями ЕС.

В Эстонии заявили о законности угроз в адрес журналистов Sputnik. Такое мнение высказал глава бюро информации по отмыванию денег департамента полиции. Мадис Рейманд обосновал отношение к корреспондентам из РФ санкциями Евросоюза, введенных в марте 2014 года. Об этом заявили "РИА Новости". Ограничения направлены против генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги прокомментировал иностранец

Ранее бюро оповестило должностных лиц об этом, которые заключили трудовой контракт с "Россией сегодня". Напомним, что Таллин потребовал сотрудников Sputnik Эстония работать на российское агентство. Если журналисты откажутся, то им грозит уголовное преследование.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Таллине потребовали от России вернуть "отнятые эстонские территории".

