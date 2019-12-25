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Захарова ответила на заявление Великобритании о "вызывающем поведении РФ"
Сегодня, 7:54
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lesjasap

Захарова ответила на заявление Великобритании о "вызывающем поведении РФ"

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В МИД прокомментировали слова главы Минобороны Британии Бена Уоллеса.

Мария Захарова ответила на заявление Великобритании о "вызывающем поведении России". Об этом журналистам ТАСС сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью для местного издания The Daily Telegraph рассказал, что Москва замечена в вызывающем поведении около морских и воздушных границ островного государства.

Вызывает удивление тезис Бена Уоллеса о якобы "вызывающем поведении России", проявляющемся "в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница заметила, что в Британии говорят о ничем не подтвержденных обвинениях в целях попытки давления на Россию. Она уточнила, что высказывание министра направлено на поддержание антироссийских настроений в обществе и оправдание натовской агрессии.

Захарова заявила, что уходящая администрация США ухудшает двусторонние отношения с РФ.

Фото: МИД России

Теги: бен уоллис, великобритания, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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