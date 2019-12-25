Захарова ответила на заявление Великобритании о "вызывающем поведении РФ"

В МИД прокомментировали слова главы Минобороны Британии Бена Уоллеса.

Мария Захарова ответила на заявление Великобритании о "вызывающем поведении России". Об этом журналистам ТАСС сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства. Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью для местного издания The Daily Telegraph рассказал, что Москва замечена в вызывающем поведении около морских и воздушных границ островного государства.

Вызывает удивление тезис Бена Уоллеса о якобы "вызывающем поведении России", проявляющемся "в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Чиновница заметила, что в Британии говорят о ничем не подтвержденных обвинениях в целях попытки давления на Россию. Она уточнила, что высказывание министра направлено на поддержание антироссийских настроений в обществе и оправдание натовской агрессии.

Захарова заявила, что уходящая администрация США ухудшает двусторонние отношения с РФ.

Фото: МИД России