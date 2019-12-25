Захарова ответила на слова генерала НАТО, назвавшего Россию противником

Чиновница прокомментировала статью "Дагенс Нюхетер" от 21 октября.

Мария Захарова в Facebook ответила на слова генерала-лейтенанта НАТО, назвавшего Россию противником в интервью для издания "Дагенс Нюхетер". Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ прокомментировала заявление немецкого военного, который представляет оперативное командование "Север" ОС североатлантического альянса в Европе. Ранее Й.Фольмер рассказал журналистам, что Москва не покладая рук пытается вбить клин между тесным партнерством, которое существует между Норвегией и НАТО. Соответствующий материал был опубликован в издании 21 октября.

С учетом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. "Альпы и Дунай помнят", кто "народам Европы свободу принес", а вот натовцы заговариваться начали Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что Й.Фольмер на вопрос корреспондента о том, рассматривает ли НАТО РФ в качестве врага, ответил утвердительно. Эксперт добавил, что с учетом общей истории, определение "враг" для Кремля - слишком сильное слово, поэтому более правильным будет назвать его противником.

В США назвали главное оружие НАТО против России.

Фото: МИД России