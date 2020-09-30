Захарова: мировое сообщество едино в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе

Мария Захарова заявила о том, что мировое сообщество едино в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом официальный представитель МИД России заявила в интервью ТАСС. Чиновница отметила, что страны показывают редкое совпадение мнений по вопросу урегулирования проблемы.
На этот раз и заявления глав международных организаций, и заявления глав государств, политиков, общественных деятелей - они все написаны, в хорошем смысле, как под копирку. Это радует
Мария Захарова, официальный представитель МИД России
В МИД уточнили, что международное сообщество призывает к прекращению огня в регионе, а также возобновлению дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией. Эксперты считают, что странам необходимо решить "эту очень застарелую проблему".
Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook.
Видео: Youtube/TASS
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