Захарова: мировое сообщество едино в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе

Представительница МИД рассказала, как страны реагируют на проблему Нагорного Карабаха.

Мария Захарова заявила о том, что мировое сообщество едино в вопросе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом официальный представитель МИД России заявила в интервью ТАСС. Чиновница отметила, что страны показывают редкое совпадение мнений по вопросу урегулирования проблемы.

На этот раз и заявления глав международных организаций, и заявления глав государств, политиков, общественных деятелей - они все написаны, в хорошем смысле, как под копирку. Это радует Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД уточнили, что международное сообщество призывает к прекращению огня в регионе, а также возобновлению дипломатических переговоров между Азербайджаном и Арменией. Эксперты считают, что странам необходимо решить "эту очень застарелую проблему".

Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook.

Видео: Youtube/TASS