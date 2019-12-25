Мария Захарова рассказала, что Запад игнорирует призывы Москвы.

Российский МИД оценил освещение Западом успеха российской вакцины от COVID-19. Об этом журналистам рассказал официальный представитель ведомства Мария Захарова в рамках круглого стола "После пандемии: информационные войны в современном мире. Выводы для России".

Чиновница считает, что дезинформация стран, которые решили негативно освещать успехи РФ в создании препарата от коронавируса, приобретает "беспрецедентные масштабы". Захарова напомнила, что ранее Москву обвиняли в том, что она распространяет недостоверные сведения об инфекции.

Имело место резко негативное освещение успехов нашей медицины, в том числе в разработке вакцины от коронавируса. Вместо научной дискуссии, может быть, даже здоровой полемики, но основательной, основанной на фактах, мы видим заказные кампании в духе, даже не знаю, каких годов XX века Мария Захарова, официальный представитель МИД России

В МИД заметили, что РФ призывает коллег сбалансировано подходить к обеспечению свободы слова в условиях пандемии, а также не делать этого в ущерб безопасности собственных народов. В ведомстве считают, что предупреждения Москвы Западом игнорируются.

Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19.