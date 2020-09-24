Глава РФПИ рассказал о том, что цена препарат будет на 30% ниже, чем у других российских аналогов.

Названа цена препарата "Авифавир" для лечения COVID-19. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Эксперт отметил, что стоимость противокоронавирусного лекарства в аптеках будет достигать восьми тысяч рублей. В будущем этот препарат может попасть в список жизненно необходимых в РФ.

Мы считаем, что вот эта цена, которую ряд аналогов сделали, 12 тысяч, — это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Чиновник отметил, что стоимость "Авифавира" по сравнению с аналогами других российских производителей снижена на 30 процентов. Цену на лекарство в дальнейшем могут еще снизить.

Напомним, что "Авифавир" в конце мая получил регистрационное удостоверение Минздрава. Препарат стал первым в мире, который в своем составе включил фавипиравир.

В РФПИ спрогнозировали объем производства вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube / Интерфакс