В РФПИ спрогнозировали объем производства вакцины от COVID-19

К декабрю РФ будет изготавливать около 10 млн доз препарата против коронавируса ежемесячно.

Российский фонд прямых инвестиций спрогнозировал объем производства вакцины от COVID-19. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По предположению специалиста, к концу декабря Россия выйдет на уровень производства в 10 миллионов доз препарата ежемесячно.

Мы ожидаем уже буквально в ноябре-декабре выход вакцины, измеряемой миллионами. Мы надеемся, что к концу декабря мы выйдем на возможность производить около 10 млн доз Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Такие показатели позволят медикам вакцинировать всех желающих против коронавируса за следующие шесть-девять месяцев. В РФПИ заметили, что РФ станет первой в мире страной, которая фактически обеспечит успешную вакцинацию населения от данной инфекции.

РФПИ: Россия получила запросы на 1,2 миллиарда доз вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube / Интерфакс