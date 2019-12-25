В МИД заявили, что Россия не вмешивалась во внутренние процессы США.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала санкции Минфина США. Чиновница отметила в очередной раз, что Москва не вмешивалась во внутриполитические процессы Вашингтона, а также не собирается этого делать. Таким образом спикер прокомментировала новые ограничительные списки из восьми граждан РФ и выходцев из РФ, а также семи коммерческих организаций РФ и Финляндии.

Мы уже неоднократно заявляли, что не вмешивались в американские процессы. В Вашингтоне по-прежнему предпочитают вместо нормального диалога поддерживать "на плаву" тему российской угрозы Мария Захарова, официальный представитель МИД России

По мнению МИД России, США спекулируют информацией в рамках предвыборной гонки. Иностранцы хотят добиться консолидации союзников на антироссийской основе. По данным МИД, никаких доказательств российского вмешательства у коллег из США нет.

Захарова стала автором текста новой песни Успенской.