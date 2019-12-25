Чиновница заявила о "зачистке" информационного пространства соцсетью.

Мария Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook. Об этом официальный представитель МИД России рассказала в интервью для телеканала "Россия 24". Чиновница считает, что ситуацию следует считать частью моделирования информационного пространства, а также вмешательством во внутренние дела страны.

То, что действительно требует фокусировки, это те действия, которые предпринимает Facebook по зачистке информационного пространства, а это и есть зачистка. Можно называть цензурой, можно называть как угодно — но мы понимаем, о чем идет речь Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что социальная сеть Facebook 24 сентября заявила о блокировке трех сетей аккаунтов. Это связано с нарушением политики мессенджера в сфере иностранного или правительственного вмешательства. Все аккаунты принадлежали России. Посольство РФ обвинило соцсеть в цензуре и уклонении от обсуждения проблемы с российскими властями. Однако компания выступила с публичным заявлением о том, что все подозрительные аккаунты "обезврежены".

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Фото: МИД России