Дипломат оценила встречу Лаврова и Трампом в Белом доме.

Мария Захарова: США "положили ноги на стол" мировой политики. По мнению представителя МИД РФ, Америка вернулась к протокольным нормам времен "дикого Запада". Об этом чиновница рассказала в интервью "РИА Новостям".

И в Госдепартаменте, и в Белом доме реальность лишена всего наносного с точки зрения протокольной деликатности прокомментировала спикер

В США ушли на второстепенный план правила, традиции, формальности. Захарова прокомментировала фотографию, сделанную во время встречи Сергея Лаврова с Дональдом Трампом. На кадре президент США сидит за столом в Овальном кабинете, а гость стоит рядом. Подобную ситуацию Захарова считает нетипичной для дипломатических встреч. В США перешли к более упрощенному подходу. например, вместо интервью с политиками, те размещают в социальные сети посты со своим мнением на актуальные вопросы. Подобное положение наблюдается в мире.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая.

Видео: YouTube/The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play