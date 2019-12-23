Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

Сергей Лавров заявил об интересе Дональд Трампа к поездке в Москву 9 мая. Глава МИД РФ заявил, что приезд президента США будет зависеть от его графика. Об этом сообщили в "ТАССе" со ссылкой на выступления руководителя внешнеполитического ведомства во время правительственном часе в Совете Федерации.
Глава Америки желал бы посетить торжественное мероприятие на Красной площади. Администрация Трампа подтвердила получение приглашения на торжества в честь 75-летия Великой Победы. Его пригласили в Москву вместе с делегатами из стран антигитлеровской коалиции. Ранее сам Трамп подчеркивал важность этой даты и намерения посетить Кремль по случаю праздника. В последний раз политик говорил об этом во время визита Лаврова в Вашингтон.
Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров оценил введение новых санкций США против "Северного потока-2".
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/The White House
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