Чиновник прокомментировал позицию Америки.

Сергей Лавров оценил введение новых санкций США против "Северного потока-2". Глава МИД РФ прокомментировал ситуацию с экономическими ограничениями из-за проекта. Об этом спикер рассказал во время выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Чиновник считает, что Америка в очередной раз продемонстрировала направленность на устрашение противника. Именно к этому, по словам спикера, сводится демократия США. Западные коллеги предпочитают действовать при помощи угроз, санкций и ультиматумов. Лавров напомнил, что страна наказывает своих ближайших союзников за решение их экономических проблем

Ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают США, то их бросят в любой момент прокомментировал дипломат

Ранее руководитель внешнеполитического ведомства заметил, что Россия собирается ответить США за введенные ограничения относительно "Северного потока-2".

Piter.tv писал о том, что глава Американской торговой палаты в России заявил, что санкции не остановят "Северный поток-2".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

