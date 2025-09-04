В МИД указали на агрессивную милитаризацию венного блока у госграниц России.

Москва внимательно следит за ежегодными военными учениями НАТО, проводимыми на территории Латвии и получившими название Namejs 2025. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 3 августа по времени Дальнего Востока (4 сентября по московскому времени) сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Мероприятие было организовано на полях Восточного экономического форума в 2025 году. Чиновница заметила, что деятельность Североатлантического альянса вблизи наших государственных границ запланирована в период со второго по восьмое октября. Она отметила, что подобные "осенние обострения" требуют детального анализа. Сейчас эксперты фиксируют постепенное увеличение численности привлекаемых к мероприятию сил блока. По сравнению с 2024 годом речь идет о задействовании еще 15 тысяч человек.

Если падение доставляет удовольствие, то это полет. НАТО без каких-либо реальных оснований продолжает наращивать военную инфраструктуру у российских границ, повышает интенсивность и масштабы учебно-боевых мероприятий, направленных, как они формулируют, на отражение нападения со стороны России. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД России видит агрессивную милитаризацию в странах-членах ЕС, которая подпитывается постоянными приступами бессильной антироссийской злобы вкупе с параноидальными страхами в духе "русские идут".

Фото и видео: МИД России