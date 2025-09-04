В МИД России рассказали о контактах с властями Азербайджана по задержанным россиянам.

Освобождение 13 российских граждан, которые в настоящее время находятся в заключении в Азербайджане, может стать важным шагом для нормализации отношений между Москвой и Баку. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 3 августа по времени Дальнего Востока (4 сентября по московскому времени) сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Мероприятие было организовано на полях Восточного экономического форума в 2025 году. Чиновница заметила, что проблема подробно обсуждалась в ходе состоявшихся 22 августа в городе Астрахани заседаний межправительственной комиссии друг государств по экономическому сотрудничеству. До иностранной делегации наши дипломаты детально довели позицию руководства. Также уже проведены три посещения россиян консульскими сотрудниками в СИЗО. Эти события состоялись 3, 14 и 24 июля.

Освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации ситуации в отношениях между Россией и Азербайджаном.Направлен запрос на четвертую встречу, однако азербайджанская сторона пока не дала на нее согласие... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что 2 июня российской стороной была запрошена информация у властей из Баку о состоянии здоровья задержанных граждан России и оказанной им медицинской помощи, однако "ответ тоже все еще не поступил".

Захарова: "Рашизм – это диагноз Украины".

Фото и видео: МИД России