Захарова: "Рашизм – это диагноз Украины"

В МИД России оценили новый термин в украинском законодательстве.

На украинской территории искусственным образом насаждается ненависть к России, к ее людям и культуре. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала, что поэтому можно говорить о том, что соседняя страна больна таким диагнозом как "рашизм". Таким образом сотрудница внешнеполитического ведомства прокомментировала ранее принятый Верховной Радой (местным парламентом) и подписанный главой Украины Владимиром Зеленским закон, который официально закрепляет термин "рашизм".

По ее словам, думающие люди привыкли пользоваться словарем, и, если опираться на этимологию и грамматику, то получается, что чиновники с Банковой улицы попытались придумать новое явление, однако в реальности за основу они взяли несуществующее в славянских языках слово "раши". В славянских языках нет данного слова. Однако таким образом звали толкователя Торы, который занимался изучением иудаизма во Франции в Средние века. Мария Захарова считает, что подобным законом Украина показала, что источником ненависти для нее служит даже не собственная культура, потому что для выражения неприязни им понадобился чужой язык – английский.

Это и есть нацизм, это и есть расизм.. Это только угар мог такое сотворить с теми, кто придумал этот закон с такой формулировкой. Для того, чтобы была какая-то коннотация, как они подумали, с запрещенными идеологиями, так весело соединить это все, а на поверку выскакивает вот такая чудовищная самоуничижительная история. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik