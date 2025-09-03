В МИД России назвала отличия между западными альянсами и ШОС.

Отец Марии Захаровой стоял у истоков создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам. Чиновница дала комментарий о том, каким образом вырлсла и каких успехов структура добилась с того времени. В Москве уточнили, что ШОС представляет из себя сотрудничество в самом широком смысле слова. Речь идет не о сиюминутной выгоде и не выгоде только в исключительном русле на будущее, а о смысле, который закладывался тогда, когда никто не верил в это.

Мой папа, Владимир Юрьевич Захаров, востоковед, много лет работавший на китайском направлении, в том числе, был тем человеком, который стоял у истоков создания этой структуры. Он был в команде единомышленников, которые реализовывали то, что было заложено в смысловом плане. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова сообщила, что ее отец являлся первым начальником отдела ШОС, а также первым заместителем генерального секретаря организации, представлявшим Москву.

