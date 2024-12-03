В МИД России рассказали о курсе, в котором западные СМИ сообщат мировой общественности о саммите ШОС и военном параде в Пекине.

Западные СМИ, как и всегда, сделают всё для того, чтобы минимизировать значение событий и мероприятий, которые сейчас проходят в Китае. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что говорит о саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Параде Победы в Пекине. Таким образом она прокомментировала тот факт, что на Западе перестали отмечать день окончания Второй мировой войны. В МИД РФ заметили, что в противном случае недружественным для Москвы государствам придется рассказывать населению про японский милитаризм, вспоминать бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, которую устроили американцы "не имея на то никаких стратегических необходимостей". Также западникам придется признавать роль Советского союза и КНР. При таком раскладе западникам придется не просто вспоминать, а заново изучать и рассказывать своим детям о том, кто же в реальности был плохим, а кто противостоял этому злу. Также в МИД РФ напомнили о вопросе о том, почему экс-глава внешнеполитического ведомства Германии, внучка нациста Анналена Бербок будет восседать на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН, председательствуя там в год юбилея Победы во Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций. При этом, по словам Марии Захаровой, западные СМИ не скажут ни слова про рост собственных вливаний в ВПК наступательного плана, необходимых чтобы фаршировать киевский режим, несмотря на его агонию, еще большим и большим количеством оружия.

А это они делать не любят. Поэтому всё это они, – я вас уверяю, можете потом просто проверить, – саркастическом плане, язвительно обкромсают новости из Пекина и подадут, как всегда, пережаренными, недоваренными, пересолеными, так, чтобы это было невкусно их аудитории Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

