В МИД России рассказали о том, что позиция Киева "а Баба-Яга против" надоела обществу.

В Москве прокомментировали угрозы бойкота украинскими спортивными федерациями международных соревнований, в которых участвуют российские спортсмены. Внешнеполитическое ведомство нашей страны считает, что уже все устали от позиции киевского режима, которая уничтожает мировой спорт. Соответствующее заявление сделала журналистам информационного агентства "РИА Новости" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году.

Пусть не участвуют. Какие проблемы? Не хотят - не надо. Понимаете, эта концепция "а Баба-Яга против" уже всем надоела. Все устали от выкаблучиваний Украины, устали даже те, кто ее поддерживал. ... А что говорить о тех, кто знают первопричины конфликта и понимают, что это не просто какая-то политическая позиция, а нацистская сущность этого зловредного и злокачественного образования. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что ранее руководитель Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина пригрозила общественности бойкотом международного турнира в Париже со стороны национальной сборной в том случае, если Международная федерация гимнастики (FIG) не рассмотрит их жалобу на допуск российской представительницы Ангелины Мельниковой. Пресс-секретарь МИД России призвала Украины решать собственные проблемы, а не лезть везде и всюду для того, чтобы навести там хаос.

Фото: МИД России