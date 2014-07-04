В МИД России указали на географическое расположение США и России.

Вашингтонская администрация при американском президенте-республиканце Дональде Трампе проявляет заметный интерес к уникальным технологиям Москвы для работы в арктической зоне. Соответствующее заявление сделала журналистам информационного агентства "РИА Новости" официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2025 году. Чиновница пояснила, что у него государства есть богатый, успешный и многолетний опыт в освоении Заполярья. Сотрудничество с Белым домом потребует формирования "особой атмосферы". Также сотрудница внешнеполитического ведомства добавила, что близость России и США в районе Берингова пролива подразумевает актуальность запуска прямого авиасообщения между регионами двух стран.

Фото: МИД России