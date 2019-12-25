Захарова: Россия поддержит Белоруссию в случае инициирования расследования ситуации с беженцами

О преступлениях против мигрантов ранее сообщил дезертировавший польский солдат Эмиль Чечко.

Внешнеполитическое ведомство России разделяет цель Минска добиться международного расследования фактов жестокого обращения с беженцами на белорусско-польской границе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В случае инициирования белорусскими коллегами расследования вопиющих фактов, которые были озвучены военнослужащим Чечко, мы окажем им необходимую поддержку. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, дезертировавший польский солдат Эмиль Чечко ранее сообщил о преступлениях на границе Польши и Белоруссии. По его словам, силовики Варшавы принимали участие в систематических убийствах нелегальных мигрантов. В числе жертв он также назвал двух волонтеров. По мнению военнослужащего, данную ситуацию обязан расследовать Красный Крест.

В министерстве внутренних дел Польши назвали сообщение о противоправных действиях на границе двух государств "высосанной из пальца историей".

Ранее Захарова прокомментировала отказ в выдаче визы Эстонией российскому журналисту.

Видео: МИД РФ