Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов

Он считает, что эту ситуацию обязан расследовать Красный Крест.

Польский солдат Эмиль Чечко, который попросил политическое убежище в Белоруссии, признался, что участвовал в убийстве беженцев. Об этом он сам рассказал в интервью, фрагмент которого представил телевизионный канал "Беларусь 1".

Военнослужащий обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах нелегальных мигрантов. В числе жертв он также назвал двух волонтеров. По мнению Чечко, данную ситуацию обязан расследовать Красный Крест.

Они выставляли первую группу, убивали их, потом вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал – стрелял. Эмиль Чечко, польский солдат

Он добавил, что впервые убил мигранта в конце мая текущего года.

Напомним, о пересечении польским солдатом границы с Белоруссией стало известно 17 декабря. Чечко был задержан патрулем на участке пограничной заставы "Тушемля". Он попросил политического убежища в Белоруссии из-за несогласия с миграционной политикой Варшавы.

Власти Литвы, Латвии и Польши обвиняют Минск в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее экс-президент Польши Бронислав Коморовский назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию.

Видео: Беларусь 1