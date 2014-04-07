Экс-президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию

Бронислав Коморовский призвал нести ответственность за произошедшее министра обороны.

Бывший президент Польши назвал виновного в побеге солдата в Белоруссию. В эфире местной радиостанции RMF FM экс-глава государства Бронислав Коморовский рассказал о том, что ответственность за произошедшее должна лечь на плечи действующего министра по национальной обороне Мариуша Блащака. Инцидент с побегом военнослужащего зафиксирован польской пограничной службой 17 декабря. Солдат попросил у Минска политического убежища.

Моральную и политическую ответственность должен взять на себя министр обороны. Он направил этих солдат на границу, несмотря на то, что они не подготовлены для замещения сотрудников Пограничной стражи или полиции. Бронислав Коморовский, экс-президент Польши

Местные пограничники ранее сообщили прессе о том, что военнослужащий покинул территорию страны и службу в связи с несогласием к той политике, которую проводит Варшава относительно беженцев, разместившихся на государственной границе между Евросоюзом и Белоруссией. Действия Польши солдат счел негуманными к мигрантам, поэтому попросил у Минска политической защиты.

Мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе Польши и Белоруссии.

Фото и видео: RMF24