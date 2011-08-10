Мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе Польши и Белоруссии

Около Мельника нелегалы напали на пограничников Варшавы.

Мигранты забросали камнями военный автомобиль на государственной границе Польши и Белоруссии. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказали представители министерства обороны Варшавы. Известно, что в транспортном средстве находились пограничные службы Польши. Инцидент зафиксирован в тот момент, когда представители закона двигались мимо заграждений, в районе города Мельник.

Очевидцы уточнили, что предположительно нелегалы решили атаковать машину. При этом они целились в стекло водителя. Официальная позиция Польши такова, что в миссии беженцев помогли белорусские представители. Последние якобы применили лазеры, чтобы они дезориентировали пограничников из ЕС. На опубликованных в социальных сетях кадрах действительно заметно, что видны зеленые лучи.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался еще в конце мая. Большие группы беженцев из Африки и Ближнего Востока до сих пор штурмуют границы Литвы, Польши и Латвии. Нелегалы рассчитывают получить политическое убежище в Евросоюзе.

Польша выложила видео-доказательство причастности спецслужб Белоруссии к посадке Ryanair.

Фото и видео: Twiiter / Ministerstwo Obrony Narodowej