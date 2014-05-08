Польша выложила видео-доказательство причастности спецслужб Белоруссии к посадке Ryanair

На записи слышно, как диспетчер минского аэропорта и пилот самолета компании Ryanair обсуждают посадку самолета в Белоруссии. Человек заставляет диспетчера сказать летчику, что код опасности "красный" и Минск рекомендует совершить посадку.

Спецслужбы Польши опубликовали ролик, в котором доказывается причастность Белоруссии к посадке Ryanair. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин на своей странице в Facebook.

На записи слышно, как диспетчер минского аэропорта и пилот самолета компании Ryanair обсуждают посадку самолета в Белоруссии. Человек заставляет диспетчера сказать летчику, что код опасности "красный" и Минск рекомендует совершить посадку. Таким образом, Польша доказала, что Минск причастен к задержанию бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Напомним, что газета The New York Times со ссылкой на источники в европейских властных структурах опубликовала материал. В нем диспетчер из Белоруссии Олег Галегов, который посадил этот рейс, рассказал об операции КГБ. По его версии, пилот самолету самолета сказали, что у него на борту бомба.

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Видео: Facebook / Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych