В Еврокомиссии посчитали, что хорошие отношения России и ЕС зависят от действий РФ

Для того, чтобы отношения между странами ЕС и Россией улучшились, необходимо обеспечить деэскалацию вокруг Украины. Только так, по мнению главы ЕК, можно будет уважать права суверенных государств.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз хочет наладить отношения с Россией. Но в данной ситуации все зависит от действий РФ. Об этом она заявила на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Мы хотим хороших отношений с Россией, но возможно ли это, зависит от действий России. Урсула фон дер Ляйен

Для того, чтобы отношения между странами ЕС и Россией улучшились, необходимо обеспечить деэскалацию вокруг Украины. Только так, по мнению главы ЕК, можно будет уважать права суверенных государств. В противном случае, ЕС "готов к чувствительным мерам".

Напомним, что пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Кремль зафиксировал некую информационную кампанию со стороны западных стран. По мнению чиновников, Россию хотят выставить как угрозу процессу урегулирования на Украине. Песков не исключил, что такая кампания действует как камуфляж для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

Ранее мы сообщили, что МИД РФ не исключает масштабного конфликта в Европе из-за Украины.

Видео: Europan Commission