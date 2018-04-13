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В МВД Польши отреагировали на обвинения в убийстве мигрантов и волонтеров

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Гуманитарные организации не заявляли о пропаже волонтеров, сообщили в ведомстве.

Сообщение об убийстве волонтеров и мигрантов на белорусско-польской границе является "высосанной из пальца историей". Об этом в эфире Польского радио заявил заместитель главы министерства внутренних дел республики Мачей Вонсик.

О преступлениях ранее заявил дезертировавший польский солдат Эмиль Чечко. По его словам, силовики принимали участие в систематических убийствах нелегальных мигрантов. В числе жертв он также назвал двух волонтеров. По мнению военнослужащего, данную ситуацию обязан расследовать Красный Крест.

Он говорит о том, что погранохрана или Войско Польское убивают волонтеров, что он видел два таких случая. Но ни одна гуманитарная организация не заявила о пропаже своего волонтера, который пытался помогать мигрантам.

Мачей Вонсик, замглавы МВД Польши

По мнению замминистра, рассказ военнослужащего не воспринимается как что-то заслуживающее доверия.

Ранее мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе Польши и Белоруссии.

Видео: YouTube / Polskie Radio

Теги: мачей вонсик, мвд польши, убийство мигрантов, эмиль чечко
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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