Полиция Польши выплатит 1 млн злотых за помощь в поиске виновных в загрязнении Одры

Мачей Вонсик рассказал о том, что власти страны продолжают исследовать причины водной трагедии.

Полиция Польши выплатит 1 млн злотых (около 220 тысяч долларов) за помощь в поиске виновных в загрязнении реки Одры. Сейчас в акватории происходит массовая гибель рыбы. Об этом в рамках правительственного брифинга журналистам сообщил местный министр внутренних дел Мачей Вонсик.

Главный комендант полиции объявил сегодня награду в размере 1 млн злотых за помощь в выявлении виновных в этой экологической катастрофе. Мачей Вонсик, глава МВД Польши

Напомним, что первые случаи массовой гибели рыбы зафиксированы властями страны еще в конце июля. Потом природная катастрофа начала распространяться по течению реки. На текущий момент эксперты выловили свыше 10 тонн мертвой рыбы. Также фиксируются случаи гибели бобров и птиц. Сейчас инспекторы по охране окружающей среды исследуют воду, берут пробы для установления причин происходящего. Аналогичные тесты ведутся в Германии, так как река Одра проходит и там. Министр по климату Польши Анна Москва в социальных сетях написала о том, что ведутся комплексные токсикологические исследования. И Варшава, и Берлин подтвердили высокую соленость воды, однако ртути в ней не обнаружено.

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Фото и видео: YouTube / Janusz Jaskółka