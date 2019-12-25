В МВД рассказали, что в общей сложности в стране заморожено активов РФ на 33 млн долларов.

Польша заморозила активы российской компании "Северсталь". Об этом рассказал во время заседания в местном Сейме (нижней палате парламента) заместитель руководителя министра по внутренним делам Мачей Вонсик. Чиновники подчеркнул законодателям, что власти страны в целом заморозили российские активы на общую сумму в 140 млн злотых (местная валюта, аналогично 33 млн американских долларов).

Польша выполнила санкции Европейского союза и заморозила имущество российских олигархов и предпринимателей, которые находятся в санкционном списке. Самой крупной фирмой, имущество которой было заморожено, стала "Северсталь". Мачей Вонсик, замглавы МВД Польши

Ранее правительство Польши информировало журналистов о своем намерении провести конфискацию российского имущества и активов, размещенных на территории республики. Варшава пояснила, что в дальнейшем эти средства будут использованы в процессе восстановления Украины. В местной Конституции закреплено право собственности, поэтому Основной документ страны не позволяет этого сделать. Из-за данного пункта руководство республики подготовило законопроект поправок в конституцию Польши, которые должны изменить закрепленные положения.

Мишустин во время отчета в ГД расскажет о шагах по минимизации влияния санкций.

Фото и видео: YouTube / Sejm RP