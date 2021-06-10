Мишустин во время отчета в ГД расскажет о шагах по минимизации влияния санкций

Премьер-министр сообщил о рабочих встречах со всеми партиями ГД.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что во время отчета в Государственной Думе от 7 апреля 2022 года расскажет депутатам в том числе об антикризисных государственных шагах по минимизации влияния санкций на Россию. Такое заявление руководитель кабинета министров сделал в рамках совещания с коллегами, посвященного подготовке выступления перед нижней палатой парламента.

Подведем итоги работы за год, 2021-й был непростым. Мы будем обсуждать результаты решений по поддержке людей и экономики. Детально расскажу также и о шагах, которые нужны, чтобы минимизировать влияние санкций на развитие нашей страны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник объяснил коллегам, что провел встречи с представителями всех политических фракций из ГД. Например, 25 марта премьер встретился с членами партий ЛДПР и "Новые люди", а 29 марта - с КПРФ и "Справедливой Россией - За правду". Днем позже Мишустин выступил перед "Единой Россией". По мнению главы кабмина, парламентарии высказали важные инициативы, касающиеся всех сфер деятельности. Речь идет, в том числе, о медицине, противодействии негативному давлению недружественных стран, образовании, промышленном развитии, транспортной инфраструктуре. Мишустин напомнил, что обязанность правительства отчитываться о проделанной работе закреплена в Конституции РФ.

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Фото и видео: Правительство России