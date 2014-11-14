Путин назвал национализацию российских активов на Западе обоюдоострым оружием

Глава РФ напомнил о санкциях против "Газпрома".

Российский президент Владимир Путин назвал национализацию отечественных финансовых и имущественных активов на Западе обоюдоострым оружием. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на правительственном совещании, посвященному вопросам развития агропромышленного комплекса страны и сельскому хозяйству. Он напомнил коллегам о призывах иностранцев к национализации энергетических активов Москвы.

Слышим уже и заявления официальных лиц на Западе о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие. Владимир Путин, президент РФ

Президент России добавил в ходе выступления на заседании о том, что ситуация в энергетической сфере глобально ухудшается из-за предпринимаемых Западом нерыночных мер, а также санкционного давления на российскую компанию "Газпром".

Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом.

Фото и видео: Kremlin.ru