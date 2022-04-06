Глава РФ рассказал о стратегической задаче по замещению импортной продовольственной продукции.

Российский президент Владимир Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом страны. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на правительственном совещании, посвященном вопросам развития агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного направления. Политик призвал коллег минимизировать существующие внешние негативные эффекты для населения страны, а также увеличить изготовление и поставку на внутреннем рынке качественных и доступных по стоимости продуктов продовольствия. В этот перечень лидер страны надеется включить и рыбную продукцию.

Выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке. Продовольственная самодостаточность – это реальное конкурентное преимущество, и это должно работать в интересах наших граждан. Владимир Путин, президент России

По словам президента РФ, данная задача станет ключевой на 2022 год. По мнению Путина, для государства стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от иностранных закупок во всей логистическо-транспортной цепочке от "поля до прилавка".

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Фото и видео: Kremlin.ru