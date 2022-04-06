Российский президент Владимир Путин назвал низкие цены на продовольствие конкурентным преимуществом страны. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на правительственном совещании, посвященном вопросам развития агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного направления. Политик призвал коллег минимизировать существующие внешние негативные эффекты для населения страны, а также увеличить изготовление и поставку на внутреннем рынке качественных и доступных по стоимости продуктов продовольствия. В этот перечень лидер страны надеется включить и рыбную продукцию.
Выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке. Продовольственная самодостаточность – это реальное конкурентное преимущество, и это должно работать в интересах наших граждан.
Владимир Путин, президент России
По словам президента РФ, данная задача станет ключевой на 2022 год. По мнению Путина, для государства стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от иностранных закупок во всей логистическо-транспортной цепочке от "поля до прилавка".
Путин: Россия перекрывает собственные потребности по зерну и маслу.
Фото и видео: Kremlin.ru
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