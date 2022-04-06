Путин: Россия перекрывает собственные потребности по зерну и маслу

Глава РФ рассказал об экспортном потенциале страны.

Российский президент Владимир путин заметил, что Россия перекрывает собственные потребности по зерну и подсолнечному маслу. Соответствующей статистикой глава государства поделился с коллегами в рамках выступления на правительственном совещании по вопросам развития и поддержки агропромышленного комплекса и сельского хозяйства. Политик отметил, что за семь последних лет государство увеличило выпуск сельскохозяйственной продукции на 15%, а продовольствия - более чем на одну четверть.

По основным группам продовольствия рынок полностью обеспечен собственным собственным производством. А по некоторым товарам мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком. Возник очень хороший экспортный потенциал. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны напомнил чиновникам о том, что по итогам 2020 года Россия стала ведущим экспортером продукции АПК. На данный момент страна экспортирует больше продуктов питания, чем покупает. Поставки товаров охватывают 160 государств. Путин заметил, что данного показателя удалось добиться даже при условии пандемии ковида, при которой между государствами были нарушены производственно-логистические связи.

Путин призвал бережливо относиться к поставкам продовольствия за границу.

Фото и видео: Kremlin.ru