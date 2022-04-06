Глава РФ призвал коллег быть рачительными из-за дефицита продуктов на глобальном рынке.

Российский президент Владимир Путин призвал бережливо относиться к поставкам продовольствия за границу. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на правительственном заседании, посвященном вопросу развития и поддержки агропромышленного комплекса страны и сельскохозяйственной экономической отрасли. Политик заметил, что в 2022 году РФ придется рачительно относиться с имеющимся ресурсам и поставкам иностранным партнерам из-за глобального дефицита продуктов питания.

В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а именно внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику. Владимир Путин, президент России

Российский лидер отметил, что выросшие объемы производства позволяют государству обеспечить цены на продукты питания на внутреннем рынке ниже, чем цены на мировом рынке.

Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Путиным.

Фото и видео: Kremlin.ru

